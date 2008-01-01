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В Москве и области дадут о себе знать январские морозы

ИА "Метеоновости" / 12:58 Понедельник, 11 января



погода решила восстановить справедливость. А подмогой такому решению стал арктический антициклон.



В воскресенье его центр располагался над Ямалом, а уже сегодня переместился на крайний северо-восток европейской территории. В последующие дни антициклон переберется в Республику Коми, охватив своим влиянием не только Европейский север, но и среднюю полосу России, в том числе Москву и Подмосковье. Столичный регион будет находиться на западной окраине антициклона. В ночные часы при прояснениях воздух начнет интенсивно выхолаживаться и морозы усилятся. И все же окраина антициклона не гарантирует отсутствие осадков, а потому сугробы в течение недели продолжат подрастать.



Во вторник, 12 января, местами покружит небольшой снег. В ночные часы подморозит в Москве до -12..-14, в Подмосковье температура от -9 на юго-западе до -14, а местами и до -18 градусов на северо-востоке и востоке, днем температура существенно не изменится. Ветер южный с переходом на юго-восточный, 3-8м/с.



В среду, 13 января, дальнейшее усиление морозов. В течение суток температура как ночью, так и днем ожидается -16..-18 в Москве и -15..-20 градусов в Подмосковье. Местами покружит небольшой снег. Ветер юго-восточный 5-10м/с.



В четверг, 14 января, Новый Год по старому стилю начнется с сильных морозов. В Москве они окрепнут до -20..-22, по области, в основном на востоке, до -25 градусов. Днем температура в столице -15..-17, в столичной области от 15 до 20 градусов с минусом. Время от времени будет кружить снег. Ветер восточный 5-10м/с.



До конца недели сильные морозы в центре России сохранятся. В Москве и Московской области температура будет мало меняться в течение суток, составив от -15 до -20 в ночные часы и -13..-18 градусов днем. Пройдет небольшой снег. А восточный ветер сменит направление на северное, его средняя скорость 5-10м/с. Такие значения среднесуточной температуры более, чем на 10 градусов ниже обычных для этой поры.



Третья пятидневка января, на которую приходится Старый Новый Год, не так часто испытывает москвичей морозами. За последние 50 лет подобная погода, когда ночные морозы в Москве усиливались до -20 градусов и ниже, наблюдалась в 1990 году.



А в 70-ые годы с 1972 по 1976, ежегодно в ночь с 13 на 14 января, столбики термометров достигали двадцатиградусных значений. / meteonovosti.ru /



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