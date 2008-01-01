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Проделки южного циклона в Поволжье

ИА "Метеоновости" / 13:01 Понедельник, 11 января



Циклон, сформировавшийся над странами Средиземноморья в Рождество, имел все шансы засыпать центральные области Европейской России снегом. Но до Москвы вихрь не добрался, он обогнул ее южнее, и 9 января прошелся сильными осадками в виде снега, мокрого снега и дождя по Черноземью. Отмечалось налипание мокрого снега на проводах и деревьях, местами диаметр отложений достигал 16 мм. В Тамбовской области отложение мокрого снега было сильным, диаметр достигла 30 мм. Днем температура повысилась до небольших отрицательных значений, -1..-5 градусов. В то же время в северной половине округа, куда относится и Москва, снег был небольшой, а потеплело ненамного, температура составляла от -5 до -10, а в Ярославской области до -13 градусов.



Продвигаясь с запада на восток циклон устремился в Ульяновскую область в Поволжье. В воскресенье его центр переместился в Ульяновскую область. Соседняя Самарская область оказалась в передней части циклона, под влиянием контрастных атмосферных фронтов. Именно здесь отмечались самые сильные осадки. В Самаре выпало 20.6 мм, тем самым был установлен рекорд по суточному максимуму осадков, предыдущий рекорд, с количеством 16.9 мм, удерживался с 2001 года. Снег в Самаре в январские дни шел почти ежедневно и за первую декаду уже выпало 40 мм, что почти соответствует месячной норме - 46 мм.



В воскресенье, продолжая смещаться на восток, циклон принес сильные снегопады на Южный Урал. В Челябинской области сильный снег сохранялся и в ночь на понедельник. А уже во вторник зона снегопадов сместится на крайний юг Западной Сибири. / meteonovosti.ru /



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