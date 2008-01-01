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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 04:47 Вторник, 12 января

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет слабый снег. Максимальная температура воздуха в Москве -12..-10, по области -14..-9 градусов. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 755 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 80%.

В столичном регионе погода сохранится морозная, атмосферное давление немного выше климатической нормы, содержание кислорода в приземном слое воздуха в норме. По медицинской оценке - это спастический тип погоды, при котором многие метеозависимые люди могут отмечать недомогание, головные боли, внезапное повышение артериального давления, иногда это может сопровождаться кризовым течением. Осторожность необходима при смене температур - при выходе на морозный воздух может наблюдаться резкий спазм гладкой мускулатуры, что сопровождается бронхоспазмом и приступами бронхиальной астмы, сосудистые спазмы - приступ стенокардии или нарушение ритма сердца. Это серьезные симптомы, поэтому если есть необходимость выходить на воздух, при себе лучше иметь лекарства первой помощи. Для людей молодых, тренированных - это комфортная зимняя погода, которая не оказывает негативного влияния на самочувствие. / meteonovosti.ru /
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