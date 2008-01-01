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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:40 Вторник, 12 января

  Морозы в центре России продолжают крепчать, и уже сегодня максимальная температура в столице ожидается от 12 до 14 градусов мороза, а ее среднесуточное значение впервые в этом январе предполагается уже ниже нормы. Но даже при усилении морозов температуре в самом холодном месяце года, январе, за рекордами не угнаться. Ведь абсолютный минимум января ниже -40 градусов. А сегодняшний день самым холодным отмечался в 1908 году, когда под утро подморозило до -33.8 градуса. А вот рекордно теплым этот день отмечался относительно недавно, в 2007 году максимальная температура повысилась до +8.6 градуса, что стало не только суточным рекордом, но и самой высокой температурой января за многолетний ряд наблюдений

Рекордно высокие сугробы наблюдались в это время в 1942 году, высота снега достигала 50 см.

В прошлом 2020 году январь стал самым теплым за весь ряд наблюдений, и 12 числа максимальная температура составила +0.2 градуса, а в ночь подморозило до -6 градусов. / meteonovosti.ru /
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Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Однадатта		 -55
Верхоянск

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Барасат

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