Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
12 января 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Приволжье ждут очередные снегопады


ИА "Метеоновости" / 09:52 Вторник, 12 января

  В наступившем году Приволжский федеральный округ стал одним из самых заснеженных регионов европейской части России. Большую роль в этом сыграл южный циклон, под влиянием которого округ находился в период с 9 по 11 января. Средняя высота снежного покрова в Приволжье уже составляет 30-40 см, высота сугробов в Самаре превысила полметра!

Прохождение циклона сопровождалось усилением ветра, метелью, в Саратовской и Оренбургской областях осадки переходили в дождь и ледяной дождь, отмечался интенсивный гололед диаметром отложения 6 мм. В связи с неблагоприятными погодными условиями резко увеличилось количество ДТП, в ряде субъектов пришлось временно ограничивать движение на федеральных трассах.

В начале наступившей недели началось похолодание. В ближайшие дни температура понизится до -25..-30, в отдельных районах до -33. Во второй половине недели с этой морозной погодой столкнется очередной южный циклон. Ветер восточной четверти усилится до 16-19 м/с, пройдет снег, местами сильный, с метелью. На дорогах ожидаются снежные заносы. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-11
Вт.
12 янв.
-15
Ср.
13 янв.
-16
Чт.
14 янв.
-17
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Однадатта		 -55
Верхоянск

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Барасат

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100