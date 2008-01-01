

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Приволжье ждут очередные снегопады

ИА "Метеоновости" / 09:52 Вторник, 12 января



В наступившем году Приволжский федеральный округ стал одним из самых заснеженных регионов европейской части России. Большую роль в этом сыграл южный циклон, под влиянием которого округ находился в период с 9 по 11 января. Средняя высота снежного покрова в Приволжье уже составляет 30-40 см, высота сугробов в Самаре превысила полметра!



Прохождение циклона сопровождалось усилением ветра, метелью, в Саратовской и Оренбургской областях осадки переходили в дождь и ледяной дождь, отмечался интенсивный гололед диаметром отложения 6 мм. В связи с неблагоприятными погодными условиями резко увеличилось количество ДТП, в ряде субъектов пришлось временно ограничивать движение на федеральных трассах.



В начале наступившей недели началось похолодание. В ближайшие дни температура понизится до -25..-30, в отдельных районах до -33. Во второй половине недели с этой морозной погодой столкнется очередной южный циклон. Ветер восточной четверти усилится до 16-19 м/с, пройдет снег, местами сильный, с метелью. На дорогах ожидаются снежные заносы. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



