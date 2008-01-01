Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
12 января 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Морозы с визитом посетят Восточную Европу


ИА "Метеоновости" / 10:31 Вторник, 12 января

  Арктический антициклон продолжает расширять границы своего влияния на запад. В пятницу,15 января, его морозное дыхание ощутят на себе жители Восточной Европы. Аномалии среднесуточной температуры воздуха, на этих территориях, достигнут -8..-4 градусов.

Похолодание, как и положено, начнется с более северных территорий. Так в ночь на пятницу, 15 января, в Минск прогнозируют минимальную температуру воздуха -14..-12 градусов, а в приграничном к Европе Калининграде -10..-8 градусов.

Через сутки "язык холода" коснется и соседних стран: на территории Польши и Украины в ночь на 16 января ожидают морозы до -15..-10 градусов, в Болгарии, Чехии, Словакии, Венгрии немногим теплее до -9..-4 градусов. И к выходным морозы еще больше окрепнут.

Хочется отметить, что за текущий зимний период в странах Восточной Европы среднесуточные температуры впервые так вплотную подступают к десятиградусной отметке со знаком "минус". Однако, задержаться холод сможет лишь до выходных, затем очередная волна атлантического тепла вновь вернет зиме весенний настрой. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-11
Вт.
12 янв.
-15
Ср.
13 янв.
-16
Чт.
14 янв.
-17
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Однадатта		 -55
Верхоянск

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Барасат

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100