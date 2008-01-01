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Морозы с визитом посетят Восточную Европу

ИА "Метеоновости" / 10:31 Вторник, 12 января



Арктический антициклон продолжает расширять границы своего влияния на запад. В пятницу,15 января, его морозное дыхание ощутят на себе жители Восточной Европы. Аномалии среднесуточной температуры воздуха, на этих территориях, достигнут -8..-4 градусов.



Похолодание, как и положено, начнется с более северных территорий. Так в ночь на пятницу, 15 января, в Минск прогнозируют минимальную температуру воздуха -14..-12 градусов, а в приграничном к Европе Калининграде -10..-8 градусов.



Через сутки "язык холода" коснется и соседних стран: на территории Польши и Украины в ночь на 16 января ожидают морозы до -15..-10 градусов, в Болгарии, Чехии, Словакии, Венгрии немногим теплее до -9..-4 градусов. И к выходным морозы еще больше окрепнут.



Хочется отметить, что за текущий зимний период в странах Восточной Европы среднесуточные температуры впервые так вплотную подступают к десятиградусной отметке со знаком "минус". Однако, задержаться холод сможет лишь до выходных, затем очередная волна атлантического тепла вновь вернет зиме весенний настрой. / meteonovosti.ru /



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