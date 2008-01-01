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Новости погоды


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На Чукотке студеная и ветреная зимняя пора


ИА "Метеоновости" / 11:15 Вторник, 12 января

  Январский холод уверено закрепил свои позиции на большей части территории России. В континентальной части страны на фоне повышенного атмосферного давления преобладает относительно маловетреная погода, а вот на восточных ее рубежах по периферии антициклона, центр которого сформировался над северными районами Якутии, довольно ветрено и морозно.

На восточном побережье Чукотки при довольно низких температурах воздуха до -28..-25 градусов северо-западные ветра достигают в порывах 23-28 м/с.

Эффект воздействия погоды на человека специалистами определяется по показателю эффективной температуры. на сегодняшний день жители Чукотского Автономного округа ощущают дополнительные отрицательные нагрузки еще в пределах -10-12 градусов, то есть реально на улице по ощущениям температура воздуха около -50 градусов. А значит, руководствуясь шкалой эффективной температуры, необходимо быть "предельно осторожными", ведь обморожение открытых участков кожи возможно уже через 10-15 минут.

Морозная погода сохранится в регионе, как минимум до середины третей декады января.

Лишь по северным прибрежным территориям Чукотки с выходных температурный фон начнет возвращаться к многолетним климатическим значениям.

Зато, благодаря таким аномально низким температурам воздуха (на 4-8 градусов ниже нормы), гидрологическую обстановку на реках Чукотского АО можно охарактеризовать весьма благоприятной и стабильной. На большинстве рек установился ледостав.

Толщина льда на реках составляет от 41 до 74 сантиметров. А река Баимка река Малый Анюй промерзание до дна. Высота снега на льду от 16 до 70 сантиметров. / meteonovosti.ru /
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