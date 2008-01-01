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Непогода ворвется в Старый Новый год на Кольский полуотров

ИА "Метеоновости" / 12:45 Вторник, 12 января



Погода на северо-западе Европейской России, с января, только начала приходить в себя от аномальных потеплений с начала зимы. Отрог сибирского антициклона, повелевая морозами, заставил наконец-то температурный фон вернуться в норму: в дневные часы столбики термометра едва дотягивают до -15..-10 градусов, а ночью при прояснениях опускаются до -27..-22 градусов, местами и за -30 градусов. Кристаллическая изморозь на деревьях и проводах достигает в толщину от 50 до 90 мм. Мороз и солнце! Все чудесно!



Но после встречи Старого Нового года жители Кольского полуострова должны приготовится и к встречи сюрприза с Атлантики в виде циклонического вихря над Баренцевым морем. Очередная мощная порция теплого воздуха пробьет себе дорогу через северо-западные рубежи России, оттеснив очаг холодного воздуха в более континентальные районы Русского Севера и Карелии.



13 января и в ночные часы 14 января на Кольском полуострове еще сохранится морозная погода, с преобладающей температурой воздуха -20..-15 градусов, местами при прояснениях до -30..-25 градусов. Но уже в дневные часы 14 января атмосферное давление резко понизиться, юго-западные ветра усилятся в порывах до 10-15 м/с, и над регионом закружат снега и метели. Температура воздуха начнет повышаться и уже в пятницу, 15 января здесь прогнозируется до -8..-3 градусов.



В субботу, 16 января, непогода продолжит бушевать. С порывистым ветром температура повысится до нулевой отметки. Осадки перейдут в разряд мокрого снега и переохлажденного дождя. На дорогах образуется гололедица, а красота изморози на деревьях уступит место опасным гололедным отложениям.



К воскресенью,17 января, регион окажется под влиянием уже холодной тыловой части циклона. Ветер развернется на северо-западный и начнет постепенно стихать, температура понизится и вернется к северным меркам.



Пройдя серединный рубеж января, сценарий погоды вновь разыграется зимним, тем более осадки в виде снега задержаться здесь почти до конца месяца, стремясь увеличить снежные сугробы, которые на сегодняшний день в центральных районах полуострова достигают отметки в 25 см, а на побережье едва лишь дотягивают до 5 см. / meteonovosti.ru /



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