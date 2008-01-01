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Холода в Армении сменятся ненастьем

ИА "Метеоновости" / 13:05 Вторник, 12 января



Наступивший новый год продолжил в Армении эстафету морозных декабрьских ночей. Среднесуточная температура воздуха вот уже две с половиной недели отстает от многолетних значений на 2-4 единицы. Но если в начале холодного периода существенно подмораживало лишь в ночные часы, до -12..-10 градусов, а днем температура варьировала около нуля градусов, то вот уже как неделю суточный ход температуры имеет ровный ход и держится около значений в -7..-5 градусов.



Существенным "плюсом" такой обстановке в погоде является практически полное отсутствие осадков, которых в избытке было в декабре (в Ереване при норме в 20 мм, они пополнили копилку до 40 мм).



Однако, с середины недели стабильное течение будет нарушено бесцеремонно вторгнувшимся на территорию атлантическим циклоном. Не имея возможности пробить себе тропу на восток, он стремительно обрушится в южные широты. Его атмосферные фронты, поддержав средиземноморский вихрь, будут способствовать продолжению ненастной погоды в Черноземье и Ставропольском и Краснодарском краях России,.



К вечеру 13 января циклон доберется до границ Грузии. Здесь сильные осадки в виде дождя не прекращаются уже сначала недели. Только за прошедшие сутки, 11 января, на Грузию обрушились ливни, которые в городе Сачхере за сутки пополнили запас влаги на 67 мм, в горном курорте Бахмаро их выпало аж 76 мм, а в Кутаиси зафиксирован максимум в 87 мм.



14 января 2021 года и Армения откроет свой счет многофазным осадкам. На территории страны в четверг прогнозируются снег, мокрый снег и дождь при температуре -1...+4 градусов, гололедные явления и гололедица на дорогах. Облачная, пасмурная и мокрая погода продержится здесь до второй декады месяца. В 20-ых числах января солнечные дни по предварительным прогнозам специалистов вновь обещают вернуться в регион, но и температура воздуха при этом снова устремится к отрицательным значениям. / meteonovosti.ru /



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