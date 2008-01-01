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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:32 Среда, 13 января



Предстоящим днем столичный регион будет находиться на западной периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет слабый снег. Максимальная температура воздуха в Москве -12..-10, по области -15..-10 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 751 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 85%.



Погода в Москве и области сохранится морозная, в дневные и ночные часы будет холодно, слабые колебания атмосферного давления в пределах нормы, кислородный режим благоприятный. Для практически здоровых, молодых людей с хорошими термоадаптационными механизмами такие внешние условия переносятся безболезненно. У лиц склонных к спастическим реакциям сосудистого характера ( гипертоники и гипотоники, страдающие ишемической болезнью сердца, нарушениями сердечного ритма, с бронхиальной астмой и частыми приступами бронхоспазма м др.) такие сильные морозы, особенно при быстрой смене температуры, когда приходится выходить из теплого помещения на улицу может провоцировать острые приступы, которые очень тяжело купируются. Следует избегать таких перепадов температуры, при себе обязательно иметь лекарства первой помощи. Холодный воздух у детей может вызывать холодовую аллергию, поэтому стоит также предусмотреть медикаментозную поддержку.



Магнитное поле спокойное / meteonovosti.ru /



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