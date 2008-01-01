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На юге Дальнего Востока неделя погодной нестабильности

ИА "Метеоновости" / 09:07 Среда, 13 января



На юге Дальневосточного федерального округа продолжается неделя погодной нестабильности. Погоду на Сахалине, в Приморье и на Курилах определяют циклоны, перемещающиеся из Китая и с акватории Японского моря. Сталкиваясь с распространившимся почти до Курильской гряды морозным воздухом с континента атмосферные вихри углубляются и несут снегопады, усиление ветра, метель и "температурные качели".



В стороне от серьезных погодных проблем пока остаётся Камчатский край, однако в конце недели на полуострове ожидается штормовая погода. Циклон, зародившийся в районе Корейского полуострова будет смещаться на северо-восток, через Японское море - в Охотское, где достигнет стадии максимального развития. В конце рабочей недели сильный снег возможен в Приморском крае, а в выходные штормовой ветер и сильные снегопады с метелями обрушатся на Сахалин, Курилы и Камчатку.



В Охотском море разыграется сильный шторм. В воскресенье, 17 января, в отдельных районах возможно усиление ветра до ураганных значений. / meteonovosti.ru /



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