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Новости погоды


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На юге Дальнего Востока неделя погодной нестабильности


ИА "Метеоновости" / 09:07 Среда, 13 января

  На юге Дальневосточного федерального округа продолжается неделя погодной нестабильности. Погоду на Сахалине, в Приморье и на Курилах определяют циклоны, перемещающиеся из Китая и с акватории Японского моря. Сталкиваясь с распространившимся почти до Курильской гряды морозным воздухом с континента атмосферные вихри углубляются и несут снегопады, усиление ветра, метель и "температурные качели".

В стороне от серьезных погодных проблем пока остаётся Камчатский край, однако в конце недели на полуострове ожидается штормовая погода. Циклон, зародившийся в районе Корейского полуострова будет смещаться на северо-восток, через Японское море - в Охотское, где достигнет стадии максимального развития. В конце рабочей недели сильный снег возможен в Приморском крае, а в выходные штормовой ветер и сильные снегопады с метелями обрушатся на Сахалин, Курилы и Камчатку.

В Охотском море разыграется сильный шторм. В воскресенье, 17 января, в отдельных районах возможно усиление ветра до ураганных значений. / meteonovosti.ru /
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