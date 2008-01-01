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Полярная ночь морозом прощается с Таймыром

ИА "Метеоновости" / 09:47 Среда, 13 января



Традиционно принято считать датой окончания полярной ночи в Норильске 13 января. Фактически жители Таймыра встречают первые лучи Хейро немногим позже, солнышко начинает появляться над горизонтом числа 15-17 января со стороны Талнахских гор. Но все же, приятнее осознавать, что световой день начинает свой отчёт именно в канун празднования Старого Нового года.



Сегодня погодные условия в Заполярье еще не позволят наблюдать небосвод чистым и ясным: в тылу уходящего циклона с порывистым ветром ливневой снег и метель ухудшают горизонтальную видимость до 2000 м и менее, нижняя кромка сплошной облачности тяжела и не выше 300 м.



Но уже к вечеру 13 января с ростом атмосферного давления осадки прекратятся, ветер ослабеет, и ясная праздничная ночь символично ознаменует собой начало светлого пути в наступившем году.



Температура воздуха, под действием холодной арктической воздушной массы, понизится, и до конца недели в Норильском промышленном районе в дневные часы -35..-30 градусов, в ночные до -43..-38 градусов.Город укутают морозные туманы, но это уже совсем другая история. / meteonovosti.ru /



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