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Новости погоды


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Рекордное тепло быстро покинет Турцию


ИА "Метеоновости" / 10:14 Среда, 13 января

  12 января средиземноморской циклон центром оказался над Босфором. Восточная часть Турции оказалась в его теплом секторе. Практически на всей территории страны были перекрыты суточные максимумы температура воздуха. Так в Анкаре воздух прогрелся до 18,4 градуса, что выше рекорда 2003 года почти на 2 градуса. В Стамбуле было 17,4 градуса и пал рекорд в 16,7 градуса принадлежавший 1979 году. Почти жарким был день в Трабзоне, где термометры показывали 26,1 градуса. Прежний рекорд с температурой воздуха 23,7 градуса остался в 2003 году.

13 января циклон с дождями будет смещаться далее на северо-восток, страна окажется в тылу циклона, с северным ветром и в Турцию хлынет холод. Температура воздуха понизится градусов на 8-10. !4 января днем в Стамбуле около +5 градусов, в Анкаре к 15 января похолодает почти до 0 градусов. И к дождю станет примешиваться мокрый снег. / meteonovosti.ru /
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