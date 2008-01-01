

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Густые туманы окутали Якутию

ИА "Метеоновости" / 11:28 Среда, 13 января



В Якутии погодные условия зимой формируются под влиянием обширного антициклона. Именно поэтому погода в Республике Саха разнообразием не отличается: морозы, нередко до -40 и даже -50 градусов, малооблачно и без существенных осадков. Также привычны для жителей центральных и южных улусов зимние туманы. В крупных городах туманы зимой формируются часто. Это ледяные, или морозные туманы. В отличие от обычных туманов, состоят они из мельчайших ледяных частичек. Для образования морозного тумана достаточно наличия водяного пара. Это выхлопные газы, а также дым из систем отопления. В крупных городах образуется ледяной смог - к морозному туману примешиваются загрязняющие вещества. Так, 12 и ночью 13 января морозные туманы сгущались над центральными улусами Якутии. В самом Якутске видимость в тумане снижалась до 200 метров, а в Намцах до 50 метров. Густой туман мешает работе аэропортов, вносит коррективы в работу транспорта.



14 января погодные условия без изменений: антициклон не покинет территорию Якутии. Ожидается малооблачная погода без осадков, местами сгустится туман. Небольшой снег возможен на севере и на юго-западе. В ночные часы подморозит до -45..-50 градусов, на северо-востоке до -51..-56, днем мороз ослабеет до -43..-48, на северо-востоке -46..-51 градус. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



