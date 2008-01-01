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Старый Новый год придет в Москву со снегом и метелью

ИА "Метеоновости" / 11:35 Среда, 13 января



циклон в ночь на 14 января окажется в опасной близости от столицы. В полночь начнется снег, который усилится к утру. Снег продолжится и в первой половине дня 14 января.



Снегопад будет сопровождаться усилением ветра до 15м/с, местами поднимется метель, что может привести к заносами на дорогах. За первый день Нового года по Старому стилю на столицу выпадет до 20% месячной нормы осадков. Прирост свежевыпавшего снега в Москве составит 5- 9 см, а высота снежного покрова в городе достигнет нормы. / meteonovosti.ru /



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