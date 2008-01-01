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Новости погоды


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Морозы в Средней полосе крепчают


ИА "Метеоновости" / 12:49 Среда, 13 января

  В средней полосе и на севере Европейской территории России установился морозный антициклон. Температура воздуха уже сейчас заметно ниже климатической нормы, а впереди очередное похолодание. И морозы в отдельных регионах стоят нешуточные. В северных районах, где было ясно, можно было наблюдать полярное сияние. Его видели на Кольском полуострове, в Архангельской области и даже в Санкт-Петербурге. В центральных районах, где влияние на погоду оказывают атмосферные фронты южного циклона, было облачно, прошел снег. За счет облаков морозы в столичном регионе были не столь сильными. Чего не скажешь о более северных районах. Так, в Костромской области под утро 13 января морозы усилились до -36 градусов. И в ближайшие дни морозы еще окрепнут. Доберется студеный воздух и до Московской области. 14 января при облачной погоде пройдет снег, ночью местами сильный. Температура воздуха ночью и днем -15..-20 градусов. 15 и 16 января морозы сохранятся, но облаков и осадков станет меньше. 17 января в ночные часы воздух остынет до -20..-25 градусов. В эту пору морозы - дело привычное. Сначала рождественские, затем крещенские. / meteonovosti.ru /
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