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Новости погоды


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Метель разыгралась на Чукотке


ИА "Метеоновости" / 13:02 Среда, 13 января

  Морозная погода задержится на Чукотке еще на несколько дней. Антициклон занял полуостров и не сдает позиции. Между тем, температура воздуха на Чукотке заметно ниже нормы, на 4-6 градусов. Облаков и осадков мало, при ясном небе воздух сильно выхолаживается, до -40..-45 градусов в континентальных районах. На севере Чукотки и на острове Врангеля не так холодно, но здесь метут метели - сказывается близость циклона с центром над Аляской. Прошел небольшой снег. Ветер в порывах достигал штормовой силы, а на островах усиливался до ураганного, 33 м/с. Метель такой силы бушевала на севере Чукотки и на островах 12 и ночью 13 января.

14 января антициклон удержит власть над погодой. Местами пройдет небольшой снег, на северном побережье ветер в порывах усилится до 19-24 м/с, поднимутся метели. Температура воздуха -22..-27, местами -32..-37, в континентальной части до -47 градусов. / meteonovosti.ru /
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