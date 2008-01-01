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На Алтай идут лютые морозы

ИА "Метеоновости" / 13:58 Среда, 13 января



Погода на Алтае резко изменится. Аномальное тепло сменится аномальным холодом. Синоптическая ситуация меняется стремительно. Еще 12 января Алтай "грелся" в теплом секторе циклона. Температура воздуха была выше климатической нормы на 5-7 градусов. Даже были обновлены температурные максимумы. В Чемале воздух прогрелся до 4,9 градуса, а в Кош-Агаче морозы ослабели до -5,5 градуса. Ранее, в 1949 году максимальная температура для этих мест составляла -9,3 градуса. Сегодня, 13 января, температура воздуха уже заметно ниже - регион оказался в тыловой, холодной части циклона. Но пока в пределах нормы. Дальнейшее усиление морозов произойдет 14 января - до южных регионов Сибири доберется холодный арктический воздух. Ночью термометры покажут -25..-30 градусов, местами -15..-20 градусов. Днем тоже -15..-20, а в низинах до -25. Такая температура ниже привычных значений на 8-10 градусов. Холода отступят лишь через несколько дней. / meteonovosti.ru /



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