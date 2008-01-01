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Грозовые дожди на юге Европейской России

ИА "Метеоновости" / 14:40 Среда, 13 января



В средней полосе и на севере европейской территории России атмосферное давление растет, а морозы крепчают. Температура воздуха ниже нормы на 3-5 градусов и морозы еще усилятся. Ведь антициклон укрепляется в регионе. И лишь до европейского юга пока не добрался. Здесь температура воздуха немного выше климатической нормы, но помимо тепла, средиземноморский циклон принес сильные дожди, порывистый ветер и даже грозы - явление для зимы очень редкое. 12 и ночью 13 января в Карачаево-Черкесии прошли сильные осадки, в виде дождя и мокрого снега выпало до 24 мм влаги, гремели грозы. Грозами и порывистым ветром (до 18 м/с) сопровождались проливные дожди в Краснодарском крае. Количество выпавших осадков достигло 26 мм.



14 января циклон и его атмосферные фронты не оставят в покое Южный округ и Северный Кавказ. Снова пройдут дожди, местами сильные, по северу с мокрым снегом, усилится ветер. На юге Краснодарского края ожидаются грозы. В Чечне и в Ингушетии ветер в порывах усилится до 27-32 м/с. / meteonovosti.ru /



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