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Новости погоды
Снег в Москве начался в полночь
ИА "Метеоновости" / 00:28 Четверг, 14 января
В 0 часов 14 января в столице начался снегопад. Это к Москве подошел атмосферный фронт южного циклона. Местами отмечалась метель, ветер в порывах усиливался до 13м/с.
На территории Новой Москвы снегопад начался часом раньше, в полночь порывы ветра достигали 14м/с. При снегопаде видимость уменьшалась до 1 км, местами насыпало до 1 см снега.
В ближайшие 3 часа снег в Москве не только продолжится, но и усилится. / meteonovosti.ru /
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