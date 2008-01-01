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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:42 Четверг, 14 января

  Центр циклонического вихря из регионов Черноземья предстоящим днём окажется вблизи границы Московской с Рязанской областями. Снегопад в Московии продолжится, но его интенсивность заметно ослабеет.

По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы днём 14 января сохранится облачная погода со снегом и метелью. Максимальная температура воздуха в столице составит -14..-12 градусов, по области -16..-11. Ветер северо-восточного направления 5-10 м/с, местами порывами 12-15 м/с. На дорогах снежные заносы. Атмосферный фон давления пониженный 742 мм рт. ст..

При таких внешних условиях у метеозависимых людей велика вероятность усиления спастических реакций, что может сопровождаться сосудистыми нарушениями, сильными головными болями или болями в области сердца. При длительном пребывании на морозе возможны нарушения терм адаптационных механизмов, может развиться и холодовая аллергия по типу крапивницы. Особенно уязвимы дети, так как у них снижен порог адаптации, что требует более внимательного отношения и подручных средств защиты от холода.

Геомагнитный фон 14 января преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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