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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:42 Четверг, 14 января



Центр циклонического вихря из регионов Черноземья предстоящим днём окажется вблизи границы Московской с Рязанской областями. Снегопад в Московии продолжится, но его интенсивность заметно ослабеет.



По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы днём 14 января сохранится облачная погода со снегом и метелью. Максимальная температура воздуха в столице составит -14..-12 градусов, по области -16..-11. Ветер северо-восточного направления 5-10 м/с, местами порывами 12-15 м/с. На дорогах снежные заносы. Атмосферный фон давления пониженный 742 мм рт. ст..



При таких внешних условиях у метеозависимых людей велика вероятность усиления спастических реакций, что может сопровождаться сосудистыми нарушениями, сильными головными болями или болями в области сердца. При длительном пребывании на морозе возможны нарушения терм адаптационных механизмов, может развиться и холодовая аллергия по типу крапивницы. Особенно уязвимы дети, так как у них снижен порог адаптации, что требует более внимательного отношения и подручных средств защиты от холода.



Геомагнитный фон 14 января преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /



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