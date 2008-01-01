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Следим за снегопадом в Москве

ИА "Метеоновости" / 06:43 Четверг, 14 января



К 6 утра 14 января Москва оказалась в эпицентре ненастья. На всей территории столицы сыпал снег, местами сильный, ветер в порывах усиливался до 13-14м/с. С начала процесса на город выпало 4-8 мм осадков, что значительно увеличило высоту снежного покрова.



И снег в городе продолжается.. / meteonovosti.ru /



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