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Новости погоды
Следим за снегопадом в Москве
ИА "Метеоновости" / 06:43 Четверг, 14 января
К 6 утра 14 января Москва оказалась в эпицентре ненастья. На всей территории столицы сыпал снег, местами сильный, ветер в порывах усиливался до 13-14м/с. С начала процесса на город выпало 4-8 мм осадков, что значительно увеличило высоту снежного покрова.
И снег в городе продолжается.. / meteonovosti.ru /
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