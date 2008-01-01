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Сочи удивило летним теплом

ИА "Метеоновости" / 08:15 Четверг, 14 января



13 января, в канун Старого Нового года, на Черноморском побережье Кавказа было необычайно тепло. В Сочи воздух прогрелся до 22,4 градуса, что стало не только новым суточным рекордом, но и самой высокой температурой января за весь период наблюдений!



Прежний суточный максимум остался в далеком 1968 году с температурой 20,0 градуса, а месячный максимум с температурой 21,2 градуса остался в 1948 году.



14 января зима вернется на черноморское побережье Кавказа. Пройдут осадки в виде дождя, а местами и мокрого снега, и похолодает градусов на 10! / meteonovosti.ru /



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