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Новости погоды


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Сочи удивило летним теплом


ИА "Метеоновости" / 08:15 Четверг, 14 января

  13 января, в канун Старого Нового года, на Черноморском побережье Кавказа было необычайно тепло. В Сочи воздух прогрелся до 22,4 градуса, что стало не только новым суточным рекордом, но и самой высокой температурой января за весь период наблюдений!

Прежний суточный максимум остался в далеком 1968 году с температурой 20,0 градуса, а месячный максимум с температурой 21,2 градуса остался в 1948 году.

14 января зима вернется на черноморское побережье Кавказа. Пройдут осадки в виде дождя, а местами и мокрого снега, и похолодает градусов на 10! / meteonovosti.ru /
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