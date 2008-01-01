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Итоги ночного снегопада в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:46 Четверг, 14 января



Всю ночь в Москве шел снег, кружила метель. За 12 часов на город выпало 5-11 мм осадков. На ВДНХ сумма осадков составила 10 мм, около 23 % месячной нормы. Высота снежного покрова в городе составила: на ВДНХ 34 см, в Тушине и МГУ 32 см, на Балчуге 30 см, что превышает средние многолетние значения.



По области самый высокий снег лежит в Волоколамске, 35 см.



Кроме обилия снега, прошедшая ночь отличилась и по температуре. Она оказалась самой холодной с начала зимы, на ВДНХ минимальная температура воздуха понизилась до -14,3 градуса.



В первой половине дня снег еще продолжится, и может нападать до 3 см. И сутки 14 января готовы стать самыми снежными с начала сезона! / meteonovosti.ru /



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