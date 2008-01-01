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Европейская территория в плену снежного циклона

ИА "Метеоновости" / 09:53 Четверг, 14 января



Циклонический вихрь, сформировавшийся над Балканами, начал быстро продвигаться на северо-восток. Еще в среду утром его центр кружил над акваторией Черного моря, а к вечеру уже переместился в восточные области Украины и заметно ухудшил погоду в пограничных черноземных областях Украины.



Первыми влияние циклона ощутили жители Воронежской и Белгородской областей, где начался снег, местами переходящий в мокрый снег и ледяной дождь, местами осадки были сильными. Постепенно зона ненастья охватила и другие южные области Центрального округа России. Сильный снег шел в Брянской, Курской, Орловской и Липецкой областях. За день 13 января и ночь на 14 января выпало от 15 до 27 мм осадков, наибольшее количество досталось Воронежской области. На дорогах образовались снежные заносы, из-за которых усложнилась работа транспорта.



Сильный снег не сбил морозы и в ночные часы температура в Тверской, Ярославской и Ивановской областях была ниже -20 градусов. В Костромской области в ночь на 14 января температура понизилась до -35 градусов. / meteonovosti.ru /



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