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В Крым заглянет настоящая зима

ИА "Метеоновости" / 09:58 Четверг, 14 января



В Крыму теплая новогодняя аномалия, сопровождавшаяся рекордами тепла, постепенно сошла на нет. К окончанию новогодних каникул существенно похолодало, зачастили дожди, местами переходившие в снег. В начале первой рабочей недели на полуострове преобладала более характерная для середины зимы температура, а в минувшие сутки Таврида побывала в центре теплого южного циклона. Метеостанции отмечали порывистый ветер, туман и осадки, выпадавшие преимущественно в виде дождя и мороси.



Оставивший влажный след циклон и связанные с ним атмосферные фронты переместились на север, однако область низкого давления сохранит свое влияние. Погода будет ветреной, местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, возможен туман. Температура будет понемногу понижаться - к выходным в Симферополе ночью до 4..6 градусов ниже нуля. А в выходные в Крым распространится арктическая воздушная масса и резко похолодает - ночью до -10, в отдельных районах до -15, местами пройдет снег и образуется снежный покров.



В связи с очень холодной погодой со средней суточной температурой воздуха на 7-8o ниже климатической нормы с 16 по 20 января на полуострове объявлено штормовое предупреждение. / meteonovosti.ru /



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