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Южный циклон направился на восток

ИА "Метеоновости" / 10:53 Четверг, 14 января



Обильный на снегопады циклон не намерен покорять Москву. Его путь лежит на восток. Уже накануне циклон начал засыпать снегом низовье Волги и Дона. Сильный снег шел в Саратовской области, а южнее, в Ростовской и Волгоградской областях, погода была крайне неблагоприятной: шел и снег, и дождь, ветер усиливался до 20 м/с, в Волгоградской области заметали метели. В Ростовской области шел сильный дождь, на севере области выпало до 32 мм осадков, что больше половины месячной нормы. Ветреная погода отмечалась в Астраханской области.



14 января южные районы европейской территории, Среднее и Нижнее Поволжье останутся под влиянием циклона. В Саратовской и Пензенской областях, вблизи центра циклона, идет сильный снег, местами он может быть очень сильным, ожидаются гололедные явления, при усилении ветра до 20м/с, в Саратовской и Волгоградской областях до 23м/с - метель, на дорогах снежные заносы.



На юге осадки в виде дождя и снега, гололедно-изморозевые отложения, налипание мокрого снега, метель, ветер 15-20 м/с, в горах Краснодарского края и Адыгеи выше 2000 м, в горах Сочи выше 1500 м лавиноопасно. / meteonovosti.ru /



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