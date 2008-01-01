Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
14 января 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В выходные в Москве - усиление морозов


ИА "Метеоновости" / 12:38 Четверг, 14 января

  В ближайшие дни погода в Москве и области останется под влиянием южного циклона. Сегодня, 14 января, он огибает столичный регион с юга, где и отмечаются наиболее интенсивные снегопады. А в пятницу центр циклона приблизится к Волгоградской области. Существенных осадков не ожидается, а вторжение холода усилится.

Температура по утро 15 января понизится в Москве до -16..-18, в Подмосковье температура от -15 в южных районах до -20 градусов на севере области. Днем температура изменится мало, составив в Москве -14..-16, в Подмосковье -13..-18 градусов.

В субботу, 16 января еще один южный циклон начнет подниматься вверх по Волге, погоду на московской земле будет определять его тыловая часть. Холодные атмосферные фронты, пересекающие столицу, принесут снег, ночью он будет небольшой. Ветер сменит направление на северное, и морозы усилятся. Температура под утро понизится до -17..-19 в Москве, по области будет в интервале от -15 до -20 градусов. Днем она сохранится в тех же пределах, что и накануне: -13..-18 градусов.

В воскресенье с северными ветрами продолжит поступать холодный воздух, атмосферное давление начнет расти и морозы усилятся. Температура ночью в Москве -20..-22, на северо-западе Подмосковья до -25, днем -15..-20 градусов, ее среднесуточное значение почти на 12 градусов будет ниже нормы. Небольшой снежок сохранится лишь местами / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-14
Пт.
15 янв.
-19
Сб.
16 янв.
-16
Вс.
17 янв.
-19
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Сарх		 -55
Верхоянск

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Агартала

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100