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В выходные в Москве - усиление морозов

ИА "Метеоновости" / 12:38 Четверг, 14 января



погода в Москве и области останется под влиянием южного циклона. Сегодня, 14 января, он огибает столичный регион с юга, где и отмечаются наиболее интенсивные снегопады. А в пятницу центр циклона приблизится к Волгоградской области. Существенных осадков не ожидается, а вторжение холода усилится.



Температура по утро 15 января понизится в Москве до -16..-18, в Подмосковье температура от -15 в южных районах до -20 градусов на севере области. Днем температура изменится мало, составив в Москве -14..-16, в Подмосковье -13..-18 градусов.



В субботу, 16 января еще один южный циклон начнет подниматься вверх по Волге, погоду на московской земле будет определять его тыловая часть. Холодные атмосферные фронты, пересекающие столицу, принесут снег, ночью он будет небольшой. Ветер сменит направление на северное, и морозы усилятся. Температура под утро понизится до -17..-19 в Москве, по области будет в интервале от -15 до -20 градусов. Днем она сохранится в тех же пределах, что и накануне: -13..-18 градусов.



В воскресенье с северными ветрами продолжит поступать холодный воздух, атмосферное давление начнет расти и морозы усилятся. Температура ночью в Москве -20..-22, на северо-западе Подмосковья до -25, днем -15..-20 градусов, ее среднесуточное значение почти на 12 градусов будет ниже нормы. Небольшой снежок сохранится лишь местами / meteonovosti.ru /



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