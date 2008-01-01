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Морозы в Поволжье ослабеют

ИА "Метеоновости" / 13:34 Четверг, 14 января



Влияние южного циклона претерпели не все районы Приволжского федерального округа. К северу от Саратовской области снег был небольшим, а ночная температура перебралась через минус тридцатиградусную отметку.



Сильные морозы отмечались Татарстане, Кировской области и Пермском крае. А в граничащей с Саратовской, Ульяновской области, минимальная температура уже второй раз в январе устанавливает рекорды.



В Ульяновске 13 января минимальная температура понизилась до -33.6 градусов, оставив позади предыдущий рекорд со значением -31.1 в 1963 году. Среднесуточная температура за сутки оказалась ниже нормы более, чем на 20 градусов.



14 января южный циклон поменяет траекторию своего движения и начнет смещаться вверх по Волге, заметая снегом и ослабляя морозы в северной половине Приволжского округа. Уже в субботу от Казани до Саратова температура ожидается выше нормы на 4 градуса, а в Кировской области и Пермском крае она будет соответствовать обычным для этого времени года значениям. / meteonovosti.ru /



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