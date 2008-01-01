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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:27 Пятница, 15 января



Малоградиентное барическое поле низкого давления будет определять погоду в Москве и Московской области предстоящим днем. При облачной погоде с прояснениями обойдется без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве -16..-14, по области -18..-13 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 80%.



В Москве и Подмосковье сохранится морозная погода с температурой воздуха на 8 градусов ниже нормы. Атмосферное давление продолжит падать на повышенном фоне. Небольшой снег увеличит относительную влажность воздуха и уменьшит содержание кислорода в нем. Для молодых и практически здоровых людей такая погода не должна вызвать заметных метеопатических реакций. Но лица, страдающие заболеваниями сосудистого характера, а это гипертоники и гипотоники, больные, страдающие ишемической болезнью сердца, нарушениями сердечного ритма, люди с бронхиальной астмой и частыми приступами бронхоспазма могут испытывать ухудшение самочувствия. Им при себе надо обязательно иметь лекарства первой помощи, чтобы купировать приступы и ограничить пребывание на морозе.



Геомагнитная обстановка ожидается очень спокойная / meteonovosti.ru /



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