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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:31 Пятница, 15 января

  Первая декада января в Москве оказалась аномально теплой. Температура воздуха превысила климатические значения на 5-6 градусов. Но к завершению новогодних праздников температура вошла в рамки климатической нормы, а на текущей неделе накопленное тепло начали компенсировать морозы. Вот и сегодня среднесуточная температура окажется на 7 градусов ниже нормы. Но даже при таких величинах отрицательной аномалии самых низких значений температуры, какие могут случаться в январе, не ожидается, поскольку январские рекорды минимальной температуры все ниже -30 градусов, а в сороковые годы морозы в середине месяца усиливались и до -40. Абсолютный рекорд по холоду в столице принадлежит 1940 году, 17 числа морозы усилились до -42.1 градуса.

А сегодняшний день самым студеным отмечался в 1893 году, под утро воздух остыл до температуры -37.8. До положительных значений температура повышалась в это время относительно недавно, в 2005, 2007, 2015 и 2020 годы. Но рекорд суточного максимума 15 января принадлежит 1993 году. Максимальная температура составила +3.1. Всего 0.1 градуса не хватило температуре до повторения рекорда в прошлом, 2020 году. / meteonovosti.ru /
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