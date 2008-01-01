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Новости погоды


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Русская зима останется в Санкт-Петербурге на выходные


ИА "Метеоновости" / 09:33 Пятница, 15 января

  В Ленинградской области царство русской зимы. Средняя высота снежного покрова составляет 10-20 см. На восток из Архангельской и Вологодской областей проникли сильные морозы до -29..-30 градусов ≈ такую температуру зафиксировали метеостанции в Вознесенье и Винницах.

На остальной территории области морозы значительно мягче, преобладает температура -13..-18. В Санкт-Петербурге в прошедшие дни сохранялась холодная погода с небольшим суточным ходом температуры и ночными морозами около -14. Прошел небольшой снег, за счет чего снежный покров обновился и подрос до 9 см.

В выходные преобладающее влияние на погоду окажет малоподвижный антициклон с запада, существенных изменений не ожидается. Местами пройдет небольшой снег, ветер северных румбов от слабого до умеренного. Ночью в городе до -15..-18, в пригороде до -21, днем термометры покажут -9..-12 градусов. На дорогах гололедица.

В начале следующей недели существенно потеплеет. / meteonovosti.ru /
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