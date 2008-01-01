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Новости погоды
На Русской равнине морозы окрепли до -25 градусов
ИА "Метеоновости" / 10:21 Пятница, 15 января
Минувшая ночь оказалась самой холодной за последние 3 года. В Московской области (Клин) минимальная температура воздуха понизилась до -26 градусов, в Смоленской области (Гагарин) было -25,1 градуса.
В столичной области последний раз морозы ниже -25 градусов наблюдались в январе 2017 года.
В выходные дни морозы в центральной России станут усиливаться, до -25..-28 градусов будет понижаться температура во многих областях Центрального федерального округа. Аномалия температура в центральных областях Европейской России достигнет -8..-10 градусов. / meteonovosti.ru /
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