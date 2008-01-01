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Новости погоды


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Москву ожидает еще один снегопад


ИА "Метеоновости" / 12:01 Пятница, 15 января

  В связи с выходом очередного южного циклона в субботу, 16 января, погода в столичной области ухудшится: вновь начнет сыпать снег. В Москве начало снегопада ожидается около полуночи. Максимальной интенсивности снег достигнет днем в субботу.

Снегопад будет сопровождаться усилением ветра до 12-14м/с и заносами на дорогах. За сутки 16 января на город может выпасть 4-8 см снега.

Преобладающая температура воздуха в дневные часы в Москве -15..-19 градусов. / meteonovosti.ru /
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