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Новости погоды


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Непогода на Дальнем Востоке


ИА "Метеоновости" / 12:16 Пятница, 15 января

  Снова на Дальнем Востоке неспокойно. На островах хозяйничают циклоны и их атмосферные фронты, а континентальная часть по-прежнему во владениях антициклона. 14 и ночью 15 января атмосферные фронты принесли обильные снегопады и метели на Сахалин. Количество выпавших осадков достигло 11 мм, ветер в порывах усиливался до 23 м/с. Еще сильнее ветер был на Курильских островах, до 29 м/с, зато снега выпало меньше. В Якутии, где установился антициклон, по-прежнему малооблачно, без осадков и очень холодно, но для Якутии морозы - привычное явление. Морозы бывают и в Хабаровском крае, но утром 15 января воздух выхолодился до -52 градусов. Уже 16 января холода немного отступят - южный циклон принесет не только более теплый воздух, но и сильные снегопады. В Хабаровском крае местами снег от небольшого до умеренного, ночью -27..-32, местами до -37 градусов, днем -15..20. В Приморье ожидаются снегопады, ночью местами сильные. В континентальных районах существенных перемен в погоде не произойдет. / meteonovosti.ru /
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