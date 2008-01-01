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Мороз ворвется в Крым

ИА "Метеоновости" / 12:49 Пятница, 15 января



погода в Крыму. За несколько дней жители полуострова смогут увидеть переход от осени к суровой зиме. Не так давно погодные условия в Крыму определял теплый сектор средиземноморского циклона. Температура воздуха превышала привычные значения на 6-8 градусов, были даже установлены рекорды максимальной температуры. Но погода уже начала меняться. 14 января регион оказался в тыловой, холодной части циклона. Температура воздуха понизилась, вернулась к климатической норме. Сегодня, 15 января, стало еще прохладнее - уже ощущается влияние арктического антициклона, который перемещается в южном направлении. Морозный воздух хлынет на Тавриду 16 января. При переменной облачности станет приниматься небольшой снег, сгустится туман, на дорогах образуется гололедица. Днем ветер усилится до 10-15 м/с. Температура воздуха -6..-11 градусов, на южном берегу -1..-5, днем -2..-7, на юге около нуля.



17 января местами снег, метель, ветер 17-22 м/с, еще немного похолодает: ночью -7..-12, днем -5..-10, на южном берегу -4..+1. Из-за порывистого ветра покажется, что мороз на улице сильнее.



18 января местами пройдет небольшой снег, на дорогах скользко, порывы ветра до 17 м/с, температура воздуха станет ниже: ночью -12..-17, на южном берегу -8..-10 градусов, днем -5..-10, на юге 0..-5. 19 и 20 января существенных осадков не ожидается, а морозы задержатся. Ослабление холодов ожидается лишь к концу следующей недели. В связи с аномальными морозами - температура воздуха ниже нормы на 7-10 градусов, в Крыму объявлено штормовое предупреждение. / meteonovosti.ru /



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