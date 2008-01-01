Новости погоды
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Приволжский округ завалило снегом
ИА "Метеоновости" / 14:11 Пятница, 15 января
В минувший день, 14 января, активный циклон со Средиземного моря посетил Приволжский округ. На холодном фронте, пересекавшем регион, выпало большое количество осадков. 14 января снегопады обрушились на Чувашию и Нижегородскую и Пензенскую области. Количество выпавших осадков достигло 18 мм. После столь обильного снегопада высота снежного покрова увеличивается на 17-19 см. К утру 15 января атмосферный фронт добрался до Кировской, Саратовской и Ульяновской областей, где выпало от 11 до 16 мм осадков в виде снега. Больше всего снега выпало в Татарстане, до 21 мм в пересчете на воду.
16 января влияние тыловой части циклона сохранится. Пройдет снег, ночью местами сильный. Метель при ветре в порывах до 16-21 м/с. Температура воздуха ночью -5..-10, местами до -15 градусов, днем -7..-12, в Левобережье до -1. / meteonovosti.ru /
|
|
|
|
|
|По представленной на сайте информации за последний
срок наблюдения
|
тёплое место:
|
холодное место:
|
+37
Мунду
|
-53
Амга
|
некомфортное
место: Хопок
|комфортное
место: Дакка