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Новости погоды


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Приволжский округ завалило снегом


ИА "Метеоновости" / 14:11 Пятница, 15 января

  В минувший день, 14 января, активный циклон со Средиземного моря посетил Приволжский округ. На холодном фронте, пересекавшем регион, выпало большое количество осадков. 14 января снегопады обрушились на Чувашию и Нижегородскую и Пензенскую области. Количество выпавших осадков достигло 18 мм. После столь обильного снегопада высота снежного покрова увеличивается на 17-19 см. К утру 15 января атмосферный фронт добрался до Кировской, Саратовской и Ульяновской областей, где выпало от 11 до 16 мм осадков в виде снега. Больше всего снега выпало в Татарстане, до 21 мм в пересчете на воду.

16 января влияние тыловой части циклона сохранится. Пройдет снег, ночью местами сильный. Метель при ветре в порывах до 16-21 м/с. Температура воздуха ночью -5..-10, местами до -15 градусов, днем -7..-12, в Левобережье до -1. / meteonovosti.ru /
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