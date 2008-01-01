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Новости погоды


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Разгул стихии на Северном Кавказе


ИА "Метеоновости" / 14:34 Пятница, 15 января

  Погодные условия в Южном округе и на Северном Кавказе формируются под влиянием средиземноморского циклона. Именно с этим циклоном, пересекавшим регион 14 января, были связаны сильные снегопады и метели. На волне закрутился еще один небольшой циклон, он тоже внес вклад в копилку осадков. 14 и ночью 15 января на юге Краснодарского края прошли сильные осадки. В виде дождя, снега и мокрого снега выпало до 52 мм небесной влаги. В Адыгее ночью 15 января мокрый снег налипал на провода и деревья. Диаметр отложений достиг 15 мм. Очень сильные снегопады достались Карачаево-Черкесии. Здесь 14 и ночью 15 января выпало до 65 мм осадков. Снегопад не остался без последствий. Из-за поваленных деревьев были закрытии подъезды к курортам Домбай и Архыз. Также на этих курортах пришлось закрывать канатную дорогу и горнолыжные трассы.

16 и 17 января снова ухудшение погодных условий. Очередной циклон и его атмосферные фронты принесут новую порцию осадков. В отдельных районах осадки будут сильными. В Краснодарском крае гололед, налипание мокрого снега. Местами порывы ветра до 15-20 м/с. Ночью -5..-10, по северу до -1, по югу до +5. Днем -1..-6, на севере до -11, в районе Сочи до +10 градусов. / meteonovosti.ru /
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