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Новости погоды


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Резкое потепление в Сибири


ИА "Метеоновости" / 16:45 Пятница, 15 января

  Западный, быстрый, тёплый. Такой циклон пробежится по Сибири и принесёт сумятицу в зимнюю размеренную погоду.

В субботу тёплые потоки с Казахстана начнут прогревать юг Западной Сибири. Заметно потеплеет до - 3..-8 градусов, местами - 8..-13.На дорогах сильная гололедица.

В воскресенье наш "друг" циклон усилит своё влияние, помогут ему в этом всё те же тёплые воздушные массы с юга, днём температура воздуха поднимется до - 2..-7, местами по югу региона до положительных значений 0+5 градусов. Потепление будет сопровождаться снегопадом, местами с мокрым снегом, что существенно затруднит перемещение по дорогам и трассам. Усиление юго-западного ветра приведёт к появлению метелей и снежных заносов. Потепление принесет опасность в лавиноопасных местах региона. Вот так погода испытывает на прочность сибиряков: после продолжительных морозов резкое потепление! / meteonovosti.ru /
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