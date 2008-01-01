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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:14 Суббота, 16 января

  Предстоящим днем столицу и область снова ожидает снегопад. Виной всему станет циклон с юго-востока европейской территории России. При облачной погоде весь день будет сыпать снег. Местами могут образоваться снежные заносы. Максимальная температура в Москве -17..-15, по области -18..-13 градусов. Ветер северный 5-10 м/с, местами с порывами до 12-14 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 743 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 80%.

В столичном регионе сохранится морозная погода с колебаниями атмосферного давления на пониженном фоне и содержанием кислорода в пределах нормы. Не просто в это время метеозависимым людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Особенно если приходится выходить на морозный воздух, так как происходит резкий спазм сосудов и гладкой мускулатуры, что может сопровождаться приступом бронхоспазма, стенокардии, сильными головными болями и др. Снижаются защитные силы организма при длительном пребывании на холоде и переохлаждении. При такой погоде может развиваться холодовая аллергия, резкий спазм сосудов и явления крапивницы. Особенно эти явления остро проявляются у детей. Следует избегать длительного пребывания на холоде, если же выходить все же приходится, при себе обязательно иметь лекарства первой необходимости. / meteonovosti.ru /
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