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Новости погоды
Итоги снежной ночи в Москве
ИА "Метеоновости" / 09:36 Суббота, 16 января
После полуночи 16 января к столичной области приблизилась зона осадков очередного южного циклона. Начался снегопад, к 9 утра на ВДНХ. В Тушине и МГУ выпало по 1 мм осадков, на Балчуге 2 мм, в Измайлове 3 мм. Средний прирост свежевыпавшего снега в городе составил 1 см. При этом высота снежного покрова уменьшилась на 1 см за счет оседания в течение дня 15 января.
В ближайшие 3 часа на город выпадет еще 1-2 мм осадков, и высота снежного покрова вновь станет расти.
По области наибольшее количество осадков выпало на востоке, в Черустях 7 мм. Высота снежного покрова наибольшая в Немчиновке, 37 см. / meteonovosti.ru /
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