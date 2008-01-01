

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Итоги снежной ночи в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:36 Суббота, 16 января



После полуночи 16 января к столичной области приблизилась зона осадков очередного южного циклона. Начался снегопад, к 9 утра на ВДНХ. В Тушине и МГУ выпало по 1 мм осадков, на Балчуге 2 мм, в Измайлове 3 мм. Средний прирост свежевыпавшего снега в городе составил 1 см. При этом высота снежного покрова уменьшилась на 1 см за счет оседания в течение дня 15 января.



В ближайшие 3 часа на город выпадет еще 1-2 мм осадков, и высота снежного покрова вновь станет расти.



По области наибольшее количество осадков выпало на востоке, в Черустях 7 мм. Высота снежного покрова наибольшая в Немчиновке, 37 см. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



