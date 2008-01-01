Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
16 января 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Итоги снежной ночи в Москве


ИА "Метеоновости" / 09:36 Суббота, 16 января

  После полуночи 16 января к столичной области приблизилась зона осадков очередного южного циклона. Начался снегопад, к 9 утра на ВДНХ. В Тушине и МГУ выпало по 1 мм осадков, на Балчуге 2 мм, в Измайлове 3 мм. Средний прирост свежевыпавшего снега в городе составил 1 см. При этом высота снежного покрова уменьшилась на 1 см за счет оседания в течение дня 15 января.

В ближайшие 3 часа на город выпадет еще 1-2 мм осадков, и высота снежного покрова вновь станет расти.

По области наибольшее количество осадков выпало на востоке, в Черустях 7 мм. Высота снежного покрова наибольшая в Немчиновке, 37 см. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-16
Сб.
16 янв.
-16
Вс.
17 янв.
-20
Пн.
18 янв.
-14
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Клонкарри		 -51
Оймякон

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Агартала

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100