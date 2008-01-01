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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:47 Суббота, 16 января



Погода в столичном регионе очень переменчива. Начался январь с аномального тепла, но уже на второй недели тепло отступило под натиском арктического воздуха, уступа место аномальным холодам. Температура воздуха в столице ниже привычных значений на 10 градусов. Днем -15..-17 градусов. И порывистый ветер, из-за которого холод ощущается сильнее. Аномально холодным этот период выдался в 1940 году. Рекордом 16 января стала температура -41 градус, а 17 января был установлен абсолютный рекорд месяца, -42,1 градуса. 16 января в 1925 году воздух прогрелся до 3,1 градуса. В 2020 году нового рекорда не состоялось, но прошлый рекорд был повторен. Сильными снегопадами запомнился день в 2014 году. Количество выпавшего снег составило 8 мм в пересчете на воду. После такого снегопада высота снега увеличивается на 7-9 см.



Прошлый, 2020 год, может похвастаться рекордным теплом, температура воздуха превышала норму на 12,1 градуса. Даже ночью термометры показали +2,3 градуса, а днем +3,1. Прошел небольшой дождь, расправившийся с остатками снега. / meteonovosti.ru /



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