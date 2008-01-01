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Снегопад в Москве и области будет идти весь день

ИА "Метеоновости" / 11:58 Суббота, 16 января



Не успела столица прийти в себя от визита южного циклона, как о себе заявил другой. В ночь на субботу к нам пожаловал циклон с Каспийского моря, что бывает очень редко. В настоящее время его центр базируется в районе Казани, в его систему влились и волновые циклоны, что сделало его очень активным. Серия атмосферных фронтов циклона начала забрасывать с востока на московскую землю снег. И, по предварительным расчетам на 9 часов утра 16 января, прирост свежевыпавшего снега достиг 1-2 см.



Снегопад будет продолжаться весь день до начала ночи 17 января. А значит, копилка свежевыпавшего снега может пополниться еще на 5-7 см. Ситуация усугубляет усилением ветра в порывах 12-14 м/с, что приведет к заносам на дорогах и ухудшению видимости.



При таких погодных условиях на дорогах возрастает количество ДТП. Автомобилисты, будьте осторожны, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. / meteonovosti.ru /



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