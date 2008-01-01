Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
16 января 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Снегопад в Москве и области будет идти весь день


ИА "Метеоновости" / 11:58 Суббота, 16 января

  Не успела столица прийти в себя от визита южного циклона, как о себе заявил другой. В ночь на субботу к нам пожаловал циклон с Каспийского моря, что бывает очень редко. В настоящее время его центр базируется в районе Казани, в его систему влились и волновые циклоны, что сделало его очень активным. Серия атмосферных фронтов циклона начала забрасывать с востока на московскую землю снег. И, по предварительным расчетам на 9 часов утра 16 января, прирост свежевыпавшего снега достиг 1-2 см.

Снегопад будет продолжаться весь день до начала ночи 17 января. А значит, копилка свежевыпавшего снега может пополниться еще на 5-7 см. Ситуация усугубляет усилением ветра в порывах 12-14 м/с, что приведет к заносам на дорогах и ухудшению видимости.

При таких погодных условиях на дорогах возрастает количество ДТП. Автомобилисты, будьте осторожны, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-16
Вс.
17 янв.
-20
Пн.
18 янв.
-18
Вт.
19 янв.
-13
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Мапуту		 -53
Оймякон

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Эль-Хилла

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100