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Новости погоды


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Камчатка во власти сильных снегопадов и штормового ветра


ИА "Метеоновости" / 12:30 Суббота, 16 января

  У южной оконечности Камчатки обосновался циклон, он раскрутился до больших высот, а потому стал малоподвижный. В его систему с юга втягиваются волновые циклоны, что и стало причиной углубления. Если 16 января давление в центре составляло 1012 гПа, то уже в воскресенье 17 января оно понизится до 990 гПа. Во власти циклона будут находиться север Курильской гряды и юг Камчатки.

В воскресенье с самого утра на севере Курильской гряды сильный снег при ветре 15-20 м/с.

Основной удар циклона придется на юг Камчатки. Начиная с 16 января, в Петропавловске-Камчатском, а также местами по южной половине края будет идти сильный снег, метель, налипание мокрого снега, ветер окрепнет в порывах 18-23 м/с, а местами и до штормового, 25-30 м/с.

17 января будет продолжаться сильный снегопад, кружить метель, налипание мокрого снега, в отдельных районах штормовой ветер в порывах до 30 м/с. В начале будущей недели сильный снег, метель, налипание мокрого снега сохранятся в Усть-Камчатском, Алеутском, Карагинском районах; местами в Усть-Камчатском, Алеутском, Карагинском, Олюторском районах ветер 25-30 м/с. Зона сильных снегопадов распространится и на северную половину Камчатки, ветер 15-20 м/с, в прибрежных районах 25-30 м/с, метели. / meteonovosti.ru /
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