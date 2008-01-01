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Следим за снегопадом в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:37 Суббота, 16 января



К 12 часам зона снегопада, связанная с циклоном над Татарстаном, накрыла всю столицу. Наиболее интенсивный снег наблюдался в Юго-восточном округе Москвы, меньше снега выпало в Зеленограде. В среднем по столице прирост снега за 3 часа ( с 9 утра до 12 часов дня) составил 1 см.



И после полудня снег различной интенсивности в Москве продолжится. Температура воздуха останется на уровне -15..-17 градусов. / meteonovosti.ru /



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