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Новости погоды


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На юге США снегопады, на северо-западе сели


ИА "Метеоновости" / 12:43 Суббота, 16 января

  В начале уходящей недели на юг США обрушился зимний шторм, которому дали название "LANA", а вместе с ним сильные снегопады и похолодание. Снегопады наблюдались в Техасе, Луизиане, Алабаме и Миссисипи. Сложные погодные условия привели к проблемам на дорогах, а из-за падающих под тяжестью снега деревьев без света остались большое количество домов в Техасе и Луизиане. В некоторых районах были закрыты школы и госучреждения.

В конце уходящей недели штормовая погода обрушилась на северо-запад США, где при сильном ветре в штате Орегон и Вашингтон без света осталось более 500 тысяч домов, большое количество здание в штатах Монтала и Айдахо остались без электричества.

В штате Орегон проливные дожди привели к сходу селевых потоков, в некоторых местах слой грязи достигает 3 метров. / meteonovosti.ru /
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