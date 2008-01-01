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На юге США снегопады, на северо-западе сели

ИА "Метеоновости" / 12:43 Суббота, 16 января



В начале уходящей недели на юг США обрушился зимний шторм, которому дали название "LANA", а вместе с ним сильные снегопады и похолодание. Снегопады наблюдались в Техасе, Луизиане, Алабаме и Миссисипи. Сложные погодные условия привели к проблемам на дорогах, а из-за падающих под тяжестью снега деревьев без света остались большое количество домов в Техасе и Луизиане. В некоторых районах были закрыты школы и госучреждения.



В конце уходящей недели штормовая погода обрушилась на северо-запад США, где при сильном ветре в штате Орегон и Вашингтон без света осталось более 500 тысяч домов, большое количество здание в штатах Монтала и Айдахо остались без электричества.



В штате Орегон проливные дожди привели к сходу селевых потоков, в некоторых местах слой грязи достигает 3 метров. / meteonovosti.ru /



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