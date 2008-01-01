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Новости погоды


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Средняя Азия бьет рекорды по теплу


ИА "Метеоновости" / 13:09 Суббота, 16 января

  Циклон, центр которого накануне находился над Средней Волгой, между Саратовым и Волгоградом, охватил своим теплым сектором Среднюю Азию, куда с южными ветрами начал поступать очень теплый воздух. И в ряде населенных пунктов региона обновились инструментальные наблюдения за погодой.

Больше всего рекордов пришлось на Узбекистан, где среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму местами на 7-9 градусов. В Жаслыке 15 января воздух прогрелся до 8.6, предыдущий абсолютный максимум для этого дня составлял 6 градусов и наблюдался в 1976 году. В Фергане новый рекорд температуры 12.6, что выше прежнего на 0.3 градуса, который продержался с 1965 года. В Самарканде столбик термометра взлетел до отметки 19.4, предыдущий 17.8 градуса наблюдался в 2016 году.

В Туркменистане накануне среднесуточная температура превысила многолетние значения на 5-8 градусов. В Туркменбаши воздух разогрелся до 19.8, что выше предыдущего менее, чем на градус более, чем пятидесятилетней давности. В Серхетабаде столбик термометра обрался до отметки 24.5, прежний абсолютный максимум для 15 января оставлял 23.9 градусов и наблюдался в 1968 году.

Обновились инструментальные наблюдения и в Таджикистане. В Душанбе было 19.0, предыдущий 18.9 градуса зафиксирован в 2018 году. В Таласе (Киргизия) новый абсолютный максимум для 15 января 15.3, что выше прежнего на 4 с небольшим градуса, наблюдавшегося в 1986 году.

В Казахстане, населенном пункте Сам было 9.8, в Аккудуке 14.6 градусов. Эти значения и стали новыми абсолютными максимумами для 15 января. / meteonovosti.ru /
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