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Новости погоды


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Следим за снегопадом в Москве


ИА "Метеоновости" / 16:05 Суббота, 16 января

  К 15 часам 16 января снегопад в Москве усилился. Наибольшее количество осадков по-прежнему пришлось на Юго-восточной округ, в лидеры выбился и Южный округ.

В среднем по Москве прирост свежевыпавшего снега за период с 12 до 15 часов составил 2 см. С начала процесса на город выпало 4-7 мм осадков, и прирост свежевыпавшего снега составил 4-7 см.

Снег от небольшого до умеренного сохранится и в ближайшие часы, и высота снежного покрова в городе продолжит прирастать. / meteonovosti.ru /
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