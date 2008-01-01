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Итоги субботнего снегопада в Москве

ИА "Метеоновости" / 21:44 Суббота, 16 января



Южный циклон, который задержался между Казанью и Нижним Новгородом, в полную силу проявил себя в столичной области. За день 16 января на Москву выпало: на ВДНХ 9 мм, в Тушине и МГУ 7 мм, на Балчуге 8 мм. Месячная норма по осадкам в городе оказалась выполненной.



Прирост свежевыпавшего снега за период с 0 до 21 часа 16 января в среднем по Москве составил 8 см, на юго-востоке до 10 см.



Снег в городе продлится до полуночи. / meteonovosti.ru /



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