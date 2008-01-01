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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 04:53 Воскресенье, 17 января

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -20..-18, по области -20..-15 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 748 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 80%.

В столичном регионе сохраняется морозная погода, температура в среднем ниже климатической нормы почти на 10 градусов, начнется рост атмосферного давления, кислородный режим благоприятный. Для людей молодых, с хорошими механизмами термоадаптации, такая погода тренирующая, закаливающая. Для метеозависимых людей, с нарушениями термоадаптационных механизмов, склонных к сосудистым нарушениям, сохраняется вероятность ухудшения самочувствия, усиления спастических реакций, возможны приступы бронхоспазма, стенокардии, резкий подъем артериального давления иногда с кризовым течением. Стоит избегать длительного пребывания на морозном воздухе, так как могут отмечаться и различные кожные реакции: холодовая аллергия, обострение "зимней" формы псориаза, нейродермит. Необходимо соблюдать рекомендации врача, принимать препараты, нормализующие деятельность сердца и сосудов, при выходе из дома иметь всегда лекарство первой помощи. / meteonovosti.ru /
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